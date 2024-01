Apple iPhone 14 Plus è stata una delle varianti più bistrattate della scorsa generazione dei prodotti Apple, per questo motivo spesso la ritroviamo in forte sconto, a prezzi irrinunciabili per la maggior parte degli utenti.

Proprio in questi giorni su Amazon è stato fortemente scontato, nella sua variante da 128GB di memoria interna, che ricordiamo, come al solito del resto, non essere per nulla espandibile, di conseguenza valutate bene prima di completare l’acquisto, nella colorazione Azzurro.

Apple iPhone 14 Plus: lo sconto di 130€ è uno dei migliori

Tanti lo vogliono, ma pochi hanno effettivamente avuto il coraggio di acquistarlo, stiamo ovviamente parlando di Apple iPhone 14 Plus, uno smartphone dalle eccellenti prestazioni che oggi può essere acquistato a 849 euro, con una riduzione del 13% su Amazon rispetto ai 979 euro richiesti di listino.

Nel momento in cui andrete ad aggiungerlo a carrello dovete sapere che all’interno della confezione, come da prassi per gli ultimi prodotti Apple, è assente l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro, sarà presente solamente lo smartphone ed il cavo USB-C to lighting. Il sistema operativo di partenza è Apple iOS 16, mentre il display è il solito ottimo Super Retina XDR nella dimensione da 6,7 pollici di diagonale, con comparto fotografico composto da 2 sensori, entrambi da 12 megapixel, processore A15 Bionic con GPU a 5 core ed ovviamente connettività 5G. La variante commercializzata è no brand con garanzia della durata di 24 mesi.