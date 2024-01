WhatsApp, le TRE feature segrete da scaricare ADESSO

Il 2024 di WhatsApp si preannuncia veramente sfavillante sotto tutti i punti di vista, siccome gli aggiornamenti sono già programmati. Le notizie trapelate sul web hanno fatto capire che il colosso della messaggistica istantanea porterà ai suoi utenti delle novità molto interessanti. Queste ricorderanno delle funzionalità già esistenti ma anche l’introduzione di qualche feature totalmente nuova.

L’obiettivo è quello di migliorare qualcosa di già apparentemente perfetto, esattamente come fatto durante lo scorso 2023. WhatsApp infatti ha sfruttato lo scorso anno per migliorare tantissimo la sua piattaforma, rendendola ancor più performante e soprattutto unica nel suo genere. Sono arrivati diversi aggiornamenti che hanno contribuito a migliorare l’esperienza utente, allontanando i fantasmi che vedevano Telegram pronta a superarla. Alcuni dei nuovi update che hanno riguardato lo scorso anno, sono stati ben accetti dal pubblico, come quelli per inviare foto e video in HD o magari per inviare le note vocali da ascoltare solo una volta.

Ora però sembra essere tempo di una novità entusiasmante che riguarderà solo ed esclusivamente il web ed app di terze parti con alcune funzionalità nuove. Esatto, saranno diversi gli aspetti che verranno introdotti scegliendo queste soluzioni.

WhatsApp: le tre funzionalità da scoprire adesso sono disponibili gratis sul web

La prima funzione è dettata da Whats Tracker, applicazione che consente di ricevere una notifica quando il numero che si sceglie di controllare entra o esce da WhatsApp.

La seconda funzione arriva con WAMR che, una volta installata, consentirà di recuperare da quel momento in avanti tutti i messaggi che i propri interlocutori cancelleranno di proposito prima che voi possiate leggerli.

Infine ecco la terza, Unseen. Leggerete al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi in arrivo e resterete pertanto sempre offline senza aggiornare l’ultimo accesso.