Come si potrebbe abolire WhatsApp o meglio decidere di utilizzare un’altra applicazione di messaggistica in pianta stabile? Ovviamente sarebbe impossibile, visto che oltre 2,5 miliardi di utenti possiedono questa piattaforma. Sceglierne un’altra significherebbe non avere un collegamento diretto con la maggior parte degli utenti che invece si sentono tutti i giorni tramite la famosa chat.

A tal proposito bisogna anche dire che per un certo periodo di tempo qualcuno credeva che Telegram avrebbe potuto superare WhatsApp. C’è stato un grande avvicinamento, con l’azienda colorata di azzurro che si è avvicinata a quella colorata di verde a grandi falcate. Tutto ciò non è poi però culminato con un sorpasso, siccome l’azienda di Zuckerberg ha dato i suoi frutti grazie a nuovi aggiornamenti programmati in passato.

WhatsApp: ci sono due nuovi aggiornamenti davvero interessanti

La prima novità riguarda i messaggi vocali che possono essere inviati per rendere possibile il loro ascolto solo una volta. Queste note audio non potranno essere inoltrate, ascoltate di nuovo o salvate nelle importanti.

La seconda novità, avvenuta fuori durante le ultime ore, riguarda un aggiornamento per gli stati di WhatsApp. Gli utenti infatti possono finalmente aggiornare il loro stato in maniera molto più rapida e semplice. Nella scheda dedicata agli aggiornamenti, dove ci sono le novità anche dei canali, troveranno in alto di fianco alla scritta “Status”, una matita e una fotocamera, in modo da scegliere come aggiornare più rapidamente il proprio stato.

Il primo aggiornamento è già arrivato per tutti gli utenti, ovvero quello delle note vocali. Gli altri due aggiornamenti sono in fase di distribuzione, per cui, chi non li ha ricevuti, dovrà attendere ancora alcuni giorni.