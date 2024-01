TIM Power, le due offerte SHOCK da 150 GIGA con un mese gratis

Sembrava voler attendere ancora un po’ ma a quanto pare non c’è stato tempo: TIM ha lanciato subito le sue offerte migliori.

Con queste soluzioni sarà veramente più semplice recuperare gran parte degli utenti perduti, basterà un semplice messaggio di invito. TIM sta pensando infatti di portare ancora avanti il periodo promozionale.

Ci sono ovviamente delle precisazioni da fare in merito, siccome queste due offerte non sono garantite per tutti. A poter sottoscrivere le Power liberamente saranno tutti gli utenti che provengono da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale. Questo lascia capire dunque quali sono gli obiettivi di TIM: il primo è quello di battere Iliad, dominatore assoluto tra i gestori, il secondo è quello di far allentare la presa ai gestori virtuali.

TIM batte tutti con le sue nuove Power che hanno fino a 150 giga al mese

Venendo ai contenuti, queste due offerte si somigliano molto: hanno entrambe minuti, messaggi e giga al loro interno ma prezzi diversi. Questi sono dovuti ovviamente al quantitativo di giga utile per navigare sul web.

I nomi delle due offerte sono rispettivamente Power Iron e Power Supreme Web Easy. Entrambe le soluzioni permettono di avere minuti, messaggi e giga ogni mese, ovviamente differendo tra loro per alcuni aspetti.

La prima delle due costa ogni mese solo 6,99 €, soprattutto offre ugualmente un buon quantitativo di contenuti. Al suo interno infatti ecco minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga in 4G.

La seconda offerta che costa 7,99 € permette di avere 150 giga in 4G. Entrambe saranno per il primo mese totalmente gratis.