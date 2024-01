A partire dal 10 Gennaio 2024, Vodafone offre agli appassionati di tecnologia l’opportunità di prenotare in anticipo i nuovi Samsung Galaxy S24, introducendo uno sconto imperdibile di 100 euro. L’iniziativa rientra nell’attesa del tanto atteso Galaxy Unpacked, programmato per il 17 Gennaio 2024, alle ore 19:00. A ciò si aggiunge la promessa di svelare i nuovi top di gamma Galaxy S24, S24+, e S24 Ultra.

L’evento, con il claim “Galaxy AI is coming,” sarà trasmesso in diretta streaming da San Jose, California. Potrà essere seguito sul sito ufficiale di Samsung, Samsung Newsroom e sul canale YouTube del brand.

Vodafone e la corsa all’innovazione: anticipazioni e promozioni per l’attesissimo Galaxy Unpacked

A differenza di altri operatori, Vodafone offre una modalità di prenotazione diretta nei propri negozi fisici o, in alcuni casi, tramite l’app My Vodafone. I clienti che si registrano entro il 17 Gennaio 2024, avranno la possibilità di ottenere lo sconto di 100 euro all’acquisto di uno dei nuovi Samsung Galaxy tra il 17 e il 30 Gennaio 2024.

Per coloro che preferiscono rateizzare il pagamento, Vodafone propone il servizio “Telefono No Problem” (TNP). Esso consente un pagamento in 24 rate mensili, eventualmente con anticipo e corrispettivo di recesso anticipato. Il costo di attivazione della rateizzazione è di 9,99 euro per i nuovi clienti, con un aumento di 10 euro per alcuni già clienti Vodafone ricaricabili.

La recente semplificazione dei prezzi a rate, introdotta da Vodafone lo scorso novembre, offre ora tre opzioni di rateizzazione, adatte alle diverse esigenze degli utenti. In alternativa, alcuni smartphone sono acquistabili tramite finanziamento Compass con modalità Flexy Pay, senza anticipo.