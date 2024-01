Fastweb ha lanciato una nuova e allettante offerta per i suoi piani tariffari Mobile Full e Mobile Maxi, entrata in vigore dall’8 gennaio 2024. L’offerta prevede due mesi gratuiti, permettendo agli utenti di godere appieno dei servizi senza alcun costo iniziale.

Il piano Fastweb Mobile Full offre:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili; 100 SMS verso numeri nazionali;

verso numeri nazionali; 200 Giga di traffico dati con supporto alla tecnologia 5G.

In aggiunta, sono inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy e il programma FastwebUP Plus Mobile. Il canone mensile per questo pacchetto è di soli 9,95 euro.

Naviga senza limiti con Fastweb Mobile Maxi, corsi e vantaggi esclusivi

Per coloro che invece, cercano un’opzione più ricca, c’è il piano Fastweb Mobile Maxi. Questo offre gli stessi vantaggi del Full con l’aggiunta di 300 Giga di traffico dati, inclusa l’Assistenza Pet di Quixia.

Il canone mensile per il Mobile Maxi è di soli 11,95 euro.

Entrambi i piani includono il programma Plus Mobile, che offre sconti su prodotti e servizi di aziende partner. Ciò va dai minuti gratuiti per il noleggio di monopattini elettrici Helbiz a sconti su Gamestop, abbonamenti G+ alla Gazzetta dello Sport e sconti per Deliveroo.

I costi di attivazione variano a seconda del canale di vendita, ma con una copertura che include il primo mese pagato e il costo fisso di 10 euro per l’attivazione della nuova SIM. Questa offerta, con la sua combinazione di Giga illimitati, vantaggi esclusivi e due mesi gratuiti, si presenta come un’opportunità attraente per chi cerca una connessione mobile completa a tariffe convenienti.