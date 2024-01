Mentre l’attesa per la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S24 cresce, online trapelano le prime immagini live del modello Ultra. Il Samsung Galaxy S24 Ultra è stato catturato in immagini dal vivo, rivelando dettagli interessanti sul suo design. In vista della presentazione ufficiale il 17 gennaio, le immagini mostrano il dispositivo in funzione con uno schermo AMOLED piatto da 6.8″ e bordi sottili. Un ritorno al passato che promette resistenza e stile.

Una delle novità più evidenti è la cornice in titanio che conferisce al telefono un tocco premium e ne aumenta la robustezza, rendendolo più leggero rispetto al modello precedente. Il pannello posteriore mantiene la finitura opaca, mantenendo l’estetica premium già apprezzata.

Anche se il design sembra ancorato alla tradizione, ci sono alcune lievi modifiche, in particolare alle fotocamere posteriori. Gli anelli distintivi intorno alle lenti appaiono leggermente più grandi, suggerendo possibili miglioramenti nei sensori.

Samsung Galaxy S24 Ultra: Un ritorno al passato

Per quanto riguarda le specifiche, si prevede che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici a 120 Hz di frequenza di aggiornamento. La fotocamera potrebbe ospitare un sensore principale da 200 MP e un sensore teleobiettivo con zoom 10x.

In linea generale, le immagini rivelano che Samsung ha mantenuto un’estetica raffinata, evitando cambiamenti radicali, mentre le nuove caratteristiche e il design elegante promettono un dispositivo all’avanguardia. La data designata per il debutto ufficiale del nuovo smartphone resta, come abbiamo già detto, il 17 Gennaio 2024, ma restate connessi per ulteriori dettagli!