WindTre, uno dei principali operatori mobili in Italia, ha annunciato recentemente un ulteriore miglioramento nella copertura della sua rete 5G. Con i dati aggiornati a gennaio 2024, la percentuale di popolazione coperta dalla tecnologia FDD DSS è ora salita al 96,5%, mentre il 5G TDD, basato su frequenze a 3600 MHz, ha superato il 72%.

Questi dati rappresentano un aumento rispetto alle cifre di dicembre 2023, evidenziando gli sforzi dell’operatore nel garantire una connettività 5G più ampia e affidabile. La tecnologia DSS continua a dominare, coprendo un’ampia fetta di utenti su frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz.

WindTre, evidenzia un aumento significativo sia per la tecnologia FDD DSS che per il 5G TDD

È interessante notare che il 5G TDD richiede l’assegnazione di nuove frequenze specificamente per le connessioni 5G, e WindTre ha dichiarato che il rollout di questa tecnologia è in corso, con particolare attenzione alle zone ad alto traffico.

L’operatore offre agli utenti la possibilità di verificare visivamente le aree coperte attraverso una mappa interattiva sul suo sito web. WindTre però sottolinea che queste informazioni sono indicative e si riferiscono a una copertura principalmente outdoor, con possibili variazioni di segnale in ambienti indoor.

Insomma, il noto gestore telefonico italiano sta compiendo progressi significativi nella diffusione del 5G in Italia. Migliorando la connettività per un numero sempre crescente di utenti e posizionandosi come un attore chiave nel panorama delle reti di quinta generazione nel paese.

In più se siete interessati alle numeri offerte che l’operatore mette a disposizione dei suoi nuovi e vecchi clienti potete consultare il sito ufficiale dell’operatore.