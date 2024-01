Uno dei prodotti iconici di Ariete è sicuramente il forno per la pizza, strumento essenziale nelle case di tutti noi, per il suo eccezionale rapporto qualità/prezzo, infatti è facilissimo riuscire a realizzare una pizza di buona fattura, senza comunque dover richiedere troppo impegno da parte del consumatore finale.

Il modello attualmente in promozione è precisamente Ariete Forno Pizza 919, si tratta della variante singola (sul mercato recentemente è comparsa anche quella doppia), che promette quindi la cottura di una sola pizza alla volta, mantenendo inalterate le specifiche tecniche e le funzionalità. E’ possibile impostare 5 livelli di cottura, è presente la piastra refrattaria per una cottura omogenea, con temperatura massima raggiungibile di 400 gradi ed una potenza di 1200W.

Ariete, il forno per la pizza costa molto poco

Se arrivati a questo punto temevate di dover spendere una piccola fortuna per l’acquisto, sappiate che vi state sbagliando, infatti il prodotto avrebbe un prezzo consigliato di 104,99 euro, che è stato ridotto di circa 20 euro da parte di Amazon, sino ad arrivare alla spesa finale di 84,99 euro.

All’interno della confezione si trova la dotazione di accessori standard, tra cui spiccano due pale in legno utili per il posizionamento, e la rimozione, degli impasti direttamente dal fornetto. Secondo Ariete, la cottura della pizza dovrebbe avvenire solamente in 4 minuti, stando alle oltre 10’309 recensioni su Amazon (con punteggio medio di 4,5 punti), tutto dovrebbe venire rispettato, garantendo difatti una cottura uniforme, omogenea e di qualità con il minimo sforzo.