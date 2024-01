Gennaio 2024 anche per Very Mobile è un mese all’insegna delle offerte e delle promozioni per conquistare tutti gli utenti, scopriamo cosa offre l’operatore verde per gli utenti e per venire incontro ad ogni esigenza.

Le promo di Gennaio 2024

Per coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri sono disponibili:

Very 4,99

minuti illimitati

SMS illimitati

1 GB in 4G fino a 30 Mbps per navigare anche in roaming in Ue

minuti illimitati

SMS illimitati

120 GB in 4G fino a 30 Mbps

6,4 GB per navigare in roaming in Ue

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps (invece di 100 GB)

7,4 GB per navigare in roaming in Ue

minuti illimitati

SMS illimitati

200 GB in 4G fino a 30 Mbps (invece di 150 GB)

8,5 GB per navigare in roaming in Ue

minuti illimitati

SMS illimitati

270 GB in 4G fino a 30 Mbps (invece di 220 GB)

10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Per coloro che invece cercano una promozione attivando un nuovo numero ed una nuova SIM ecco le disponibili: