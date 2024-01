Una vera e propria occasione imperdibile vi attende direttamente su Amazon, solamente in questi giorni potrete pensare di acquistare una aspirapolvere senza fili ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora.

Tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un prodotto di questo tipo, troveranno soddisfazione nella variante di casa Honiture, oggi proposta su Amazon con un risparmio non da poco. L’aspirapolvere ha una potenza di 450W, con batteria integrata (removibile) da 2800mAh, per una autonomia che dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 minuti di utilizzo continuativo.

Aspirapolvere senza fili, un prezzo ridicolo vi attende su Amazon

Il risparmio è assolutamente garantito, poiché considerando il prezzo mediano di 189 euro, il prodotto descritto nel nostro articolo è oggi disponibile su Amazon con una riduzione del 21%, andando così a spendere solamente 149 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e no brand.

I suoi punti di forza sono indubbiamente molteplici, si parte dalla spazzola anti-avvolgimento con luce LED nella parte anteriore, anche se di piccole dimensioni, che va indiscutibilmente ad illuminare l’area di pulizia, facilitandola non di poco. All’interno della confezione si trova una buona dotazione di accessori, composta da due spazzole aggiuntive (tra cui quella per gli spazi più angusti), una serie di filtri ed il sistema di posizionamento a parete. Molto comodo è l’ampio display LED a colori sul quale si possono visualizzare tutte le informazioni di stato, tra cui la carica residua o la modalità di pulizia.