Un prezzo davvero irrisorio per tutti coloro che vorranno acquistare l’ultimo Apple Mac Mini, un piccolo computer desktop con chip M2, da collegare direttamente ad un monitor esterno per riuscire a godere di una buonissima potenza di elaborazione in poco spazio.

Il prodotto si presenta come un piccolo quadrato metallico, dal design che ricorda chiaramente i dispositivi di casa Apple, infatti si nota il grande logo sulla parte superiore, ma sono proprio i materiali utilizzati ad essere “identici” ai vari MacBook. La variante in promozione prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, nella parte posteriore troviamo comunque una buona dotazione di connettività: una porta ethernet gigabit, 2 Thunderbolt 4, una HDMI di dimensioni standard, un jack da 3,5mm e due porte USB-A.

Apple Mac Mini: un prezzo davvero interessante

Se siete alla ricerca di una postazione desktop portatile e facile da utilizzare, allora l’Apple Mac Mini fa sicuramente al caso vostro. Sono disponibili sul mercato diverse varianti, quella discussa nel nostro articolo è acquistabile a soli 599 euro, con una riduzione del 18% sul prezzo consigliato su Amazon di 729 euro.

Alla base del prodotto troviamo, come anticipato, Apple M2, il chip octa-core con GPU a 10-core dalle ottime prestazioni (ad esempio è integrato anche negli smartphone), mantenendo comunque dimensioni estremamente ridotte, ed un peso che non supera 1,18kg. La spedizione è organizzata da Amazon, con la promessa di una consegna molto rapida in tempi ridottissimi, ed i soliti 30 giorni di soddisfatti o rimborsati.