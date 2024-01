Realme, il brand emergente nel mondo degli smartphone, ha svelato in anteprima la sua ultima creazione al Media Preview Event 2024 a Las Vegas: la serie realme 12 Pro. Questo annuncio non solo introduce un teleobiettivo periscopico, solitamente riservato a telefoni flagship, ma anche un design elegante ispirato agli orologi di lusso, frutto della collaborazione con il designer internazionale Ollivier Savéo.

La serie Realme 12 Pro mira a dominare il comparto fotografico, colmando il divario tecnologico tra zoom elevato e smartphone compatti. Il teleobiettivo periscopico, già protagonista nel realme GT5 Pro, offre uno zoom digitale fino a 120X, garantendo immagini nitide e stabili anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sensore OV64B, il più grande nel suo segmento, contribuisce a una maggiore sensibilità alla luce, rendendo il teleobiettivo della serie realme 12 Pro tre volte più luminoso di alcuni concorrenti di alto livello.

La serie Realme 12 Pro non si ferma all’eccellenza fotografica. In partnership con Ollivier Savéo, il design della serie si distingue per la lunetta dentellata dorata, il quadrante Sunburst lucido e il bracciale Giubileo 3D in pelle vegana premium. Questo connubio tra tecnologia all’avanguardia e estetica di alto livello rende la serie 12 Pro una vera rivoluzione nel mondo degli smartphone.

L’innovativo algoritmo MasterShot, sviluppato in collaborazione con Qualcomm, eleva l’elaborazione delle immagini a nuovi livelli. La capacità di elaborare domini RAW assicura massima nitidezza e realismo nei ritratti, mentre il LightFusion Engine e il NightEye Engine migliorano rispettivamente nitidezza e qualità delle foto notturne.

Il lancio ufficiale della serie Rm12 Pro è previsto per gennaio 2024, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nell’innovazione mobile.