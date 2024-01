Samsung vuole provare a copiare Google. I nuovi Galaxy S24 che saranno svelati ufficialmente nel corso dei prossimi giorni potranno contare su un supporto software esteso. L’azienda coreana punta a garantire fino a sette anni di aggiornamenti software tra major update e patch di sicurezza.

Infatti, i Google Pixel 8 sono gli smartphone con il miglior supporto software attualmente in circolazione. L’azienda di Mountain View garantirà un totale di sette anni di aggiornamenti software per i propri flagship.

In media, i vari OEM attivi nel panorama Android garantiscono tra i due e i quattro anni di supporto. Di solito si tratta di due anni di major update del sistema del robotino e ulteriori due anni in cui vengono rialsciate le patch di sicurezza. Solo Apple fa meglio, aggiornando gli iPhone e gli iPad per cinque anni.

Samsung offrirà fino a sette anni di aggiornamenti Android sulla famiglia Galaxy S24 così come Google sui Pixel 8

Tuttavia, Google ha voluto dare una svolta a questo approccio garantendo i sette anni di update. Samsung ha raccolto la sfida e a partire dalla famiglia Galaxy S24 supporterà i proprio flagship per un periodo prolungato.

Ne consegue che i Galaxy S24 arriveranno sul mercato con Android 14 e a fine del proprio ciclo di vita, potranno andare in pensione con Android 21. Al momento, Samsung non ha confermato quali feature saranno incluse con i vari aggiornamenti. Infatti, non è chiaro se ad ogni major update del robottino verde corrisponderà anche un aggiornamento della One UI e l’introduzione delle nuove feature associate.

Sicuramente, Samsung rilascerà maggiori dettagli nel corso delle prossime ore o durante la conferenza di lancio della famiglia Galaxy S24 prevista per il 17 gennaio. Non resta che attendere ancora per qualche giorno per scoprire le novità.