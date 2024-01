Tutti ormai conosciamo Shazam diventando parte integrante dei servizi della apple; dando ai suoi utenti la possibilità di rintracciare tutti i titoli delle canzoni che senti alla radio, Tik Tok e altri social, pubblicità dei vari prodotti o nei luoghi pubblici e così via, come afferma l’app ogni giorno riceve milioni di richieste provenienti da utenti in tutto il mondo desiderosi di scoprire il titolo di una canzone o l’artista corrispondente.

“Avete mai guardato la vostra cronologia di ascolti e trovato un artista che hai scoperto mesi o anni prima che diventasse popolare?” per il 2024 l’app di Apple nella sua Playlist ha previsto 50 artisti provenienti da 21 paesi, che in base ai suoi dati quest’anno presenterà una svolta per la loro carriera, e contempla una diversità tra i vari generi musicali che vanno dal pop francese al gospel.

Ecco cinque artisti che Shazam dice di tenere d’occhio

Bloody Civilian

La cantautrice nigeriana Bloody Civilian rivela che molte persone scoprono la sua musica tramite Shazam durante i viaggi con Uber. Utilizzando gli sfondi sonori dell’Afrobeats, veicola storie di rabbia femminile. Con singoli virali come ‘How To Kill A Man’ e ‘Mad Apology’, Khamofu si propone di creare una comunità e di ispirare le giovani donne a ambire a obiettivi più grandi e a resistere alle limitazioni imposte dalla società.

Flyana Boss

Il duo hip-hop Flyana Boss ha ottenuto notorietà a giugno con la pubblicazione di ‘You Wish’, grazie a un sample geniale dell’inconfondibile cigolio del letto tratto da ‘Some Cut’ dei Trillville del 2004. Con piani per un tour e nuove pubblicazioni musicali, Flyana Boss si prepara a costruire un futuro promettente nel prossimo anno.

Kenya Grace

La musicista Kenya Grace ha trovato la sua nicchia nell’underground drum’n’bass del Regno Unito, mescolando influenze che vanno da Lana Del Rey ai Disclosure. Il suo singolo del 2023, ‘Strangers’, ha avuto successo, offrendo una combinazione di melodie coinvolgenti e beat trascinanti, progettati per le piste da ballo. Guardando al futuro, Kenya Grace punta a pubblicare un album nel 2024 e a esibirsi in festival, desiderando che la sua musica continui a essere vissuta nei club.

The Last Dinner Party

La band indie rock londinese The Last Dinner Party ha realizzato che la loro musica stava guadagnando seriamente popolarità quando il loro brano ‘Nothing Matters’ è stato riconosciuto e cercato su Shazam in un nightclub in Australia. Il successo si è esteso anche alle classifiche dell’App in Austria e Belgio con i singoli successivi ‘Sinner’ e ‘My Lady of Mercy’. Nel prossimo anno, la band ha l’intenzione di concentrarsi sul rilascio del loro album di debutto, facendo della musica la loro priorità principale insieme al desiderio di fama e fortuna.

RIIZE

Il nuovo gruppo K-pop, I RIIZE, creato dalla SM Entertainment, ha debuttato con successo a settembre con il singolo ‘Get A Guitar’, guadagnandosi una fervente fanbase nota come BRIIZE. Per il 2024, la band mira a ottenere ulteriori successi con il rilascio della nuova canzone ‘Love 119’. Gli obiettivi includono esibizioni in vari paesi e l’incontro con la loro base di fan globale, mentre il gruppo si impegna a continuare a perfezionare il loro talento collettivo e a evolversi come band.