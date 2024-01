i nuovi iPad Oled costeranno l'80% in più di un'iPad classico

Già da tempo gli utenti Apple sognano degli iPad con schermo Oled, sperando in un loro lancio il prima possibile, ma, secondo l’insider coreano questi nuovi modelli arriveranno a costare tranquillamente oltre l’80% in più dei modelli “convenzionali” con schermo Liquid-Retina XDR.

Infatti, se ad oggi un’iPad con schermo da 13” costa 1.099 dollari, la versione con schermo Oled, secondo l’insider toccherà prezzi molto vicini ai 2000 dollari, mentre la versione da 11” che oggi costa intorno agli 800 dollari, con schermo oled si attesterà intorno ai 1500 dollari.

iPad OLED di nuova generazione: quanto costeranno

Se queste voci dovessero essere confermate, si parlerebbe di rincari che vanno dal 60% all’80% per la linea iPad, portandoli a prezzi pari o addirittura superiori a quelli di un Macbook, portando addirittura a pensare ad una futura unificazione delle linee iPad e Macbook da parte di Apple.

Gli aumenti, dati alla mano, non sembrerebbero essere particolarmente giustificati, siamo perfettamente consapevoli del fatto che gli schermi OLED costino necessariamente di più di un classico display Super Retina, ma è anche vero che un incremento dell’80% rispetto alle versioni standard sembrerebbe sproporzionato. Tutto quanto indicato nell’articolo è da prendere necessariamente con le pinze, si tratta solamente di un rumor circolato in rete nel periodo, di conseguenza è facile che venga smentito in un futuro non troppo lontano.

Ora non ci resta che attendere nuovi sviluppi, oltre alla certezza di avere presto tra le mani un prodotto dalla qualità superiore al normale, siamo veramente curiosi di capire quale sarà la strada che Apple deciderà di intraprendere.