Da sempre i migliori dispositivi dell’azienda di Cupertino sono caratterizzati dalla presenza di un ampio display Retina, un componente di assoluta qualità, ma che spesso non riesce a raggiungere l’eccellente livello degli OLED. Ecco quindi che, secondo un leak pubblicato proprio in questi giorni, a partire dal 2024 Apple adotterà una politica completamente differente: lancerà sul mercato differenti modelli di iPad, tra cui spiccano iPad base, iPad Pro, iPad Air ed un ipotetico iPad Mini (anche se il modello originario non ha avuto un grande successo).

Ciò che ha maggiormente catturato l’attenzione è più che altro la presenza di iPad Pro caratterizzato dal display OLED, con l’intenzione di estendere gradualmente la tecnologia anche ad altri modelli dello stesso brand. La “conferma” arriva da Omdia, secondo la quale iPad Pro OLED farà a tutti gli effetti il debutto nel 2024, dopo anni e anni di rumors e indiscrezioni.

Apple, il 2024 sarà l’anno della svolta

Secondo Omdia, un istituto di ricerca, Apple inizierà ad acquistare a breve un maggiore quantitativo di display OLED nell’idea di integrarli prima di tutto sul suddetto modello, ma per poi estendere tale tecnologia su tutta la lineup di iPad negli anni successivi, con la promessa che al massimo entro il 2026 tutti dispongano di un display OLED.

I pannelli, infine, dovrebbero essere realizzati da Samsung e LG, di conseguenza l’azienda non pare essere intenzionata ad affidarsi ad un unico fornitore.