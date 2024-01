WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, non sbaglia un colpo e da anni, grazie ai suoi continui aggiornamenti, rimane al primo posto della classifica, collezionando un bacino di 2 miliardi di utenti.

Come ben sappiamo, è ormai da un po’ di tempo che l’app di Meta cerca di trasformarsi in un qualcosa di unico, un’applicazione tutto-fare, che permette molto di più di una comunicazione tra gli utenti.

Complici le ultime funzioni aggiunte, come i canali e la possibilità di personalizzare gli avatar, WhatsApp si appresta a raggiungere il suo ambito obiettivo.

Nel frattempo continuano gli aggiornamenti che coinvolgono sia i dispositivi con sistema operativo Android che quelli con iOS, ma con funzioni differenti.

WhatsApp, quali sono gli incredibili aggiornamenti in arrivo?

Come già detto, gli aggiornamenti che arriveranno nei prossimi giorni su Android e su iOS non sono gli stessi ma riguardano due settori diversi.

Per quanto riguarda iOS ci sarà una modifica alla personalizzazione degli stickers che permetterà di creare degli adesivi in maniera ancora più semplice e rapida. D’ora in poi per creare degli stickers basterà aprire la barra apposita e cliccare su ‘Crea adesivo’ e si aprirà automaticamente la galleria, da cui si potranno selezionare le immagini da trasformare in stickers.

Per Android invece le modifiche riguardano dei nuovi metodi per formattare le frasi, grazie all’utilizzo di simboli specifici. Ad esempio, inserendo questo simbolo (”) all’inizio e alla fine di una frase sarà possibile creare un elenco puntato, mentre con (‘) si potrà sottolineare una parte del testo del messaggio.