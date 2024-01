L’autonomia delle vetture elettriche potrebbe essere ancora una problematica per alcuni utenti ma certamente non per questo proprietaria di Tesla Model Y. Somid3, questo il suo nome su Reddit, ha creato un tetto per la propria vettura composto da pannelli solari.

In questo modo, la Model Y può accumulare fino a 20 miglia, pari a 32 chilometri, ogni giorno sfruttando solo l’energia solare. Per raggiungere questo risultato, ha unito nove pannelli da 175 watt che sono collegati tra loro e alla ricarica del veicolo.

La struttura non è fissa e i pannelli possono essere montati e smontanti a seconda delle esigenze. L’inventore ha utilizzato componenti stampate in 3D e tubi in fibra di carbonio per realizzare il supporto su cui poggiare i pannelli.

Un utente di Reddit ha anticipato Tesla e ha montato sulla propria Model Y dei pannelli solari per la ricarica gratuita e infinita

Grazie a questa geniale trovata, ha dichiarato su Reddit: “Negli ultimi due anni ho lavorato su un sistema solare da 2000 a 4000 watt per la mia Model Y – oggi posso ricaricare ovunque nel mondo!“. Inoltre, se l’idea dovesse prendere piede, si è mostrato disponibile a mettere a disposizione di altri utenti Tesla i propri progetti e aiutarli a costruire la stazione di ricarica tramite pannelli solari.

Sfruttando i pannelli solari, è possibile garantire alla propria vettura una ricarica gratuita e virtualmente infinita. Inoltre, il vantaggio è quello di poter sfruttare i periodi in cui non si utilizza la vettura per ricaricarla.

Ricordiamo che anche la stessa Tesla aveva pensato a questa possibilità, dichiarando che avrebbe integrato i pannelli solari nel tettuccio delle vetture. Un concetto simile è stato riproposto anche con Cybertruck, con i pannelli solari integrati nella copertura del cassone. Tuttavia, il progetto non è mai stato realizzato e l’idea sembra stata accantonata, almeno fino ad ora.