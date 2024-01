Vodafone ha le SILVER da 150 GIGA al mese, ecco i prezzi mensili

Per riuscire a mettere in difficoltà Vodafone bisognerebbe abbassare ulteriormente i prezzi visto che adesso anche i suoi sono molto concorrenziali. Il famoso provider leader in Italia e non solo è riuscito nell’ultimo periodo a rapprendere tutte le sue forze e a far sì che la concorrenza potesse aver paura.

Il merito è da attribuire al lancio di due offerte che già in passato erano state protagoniste, ovvero le Silver. Riuscire ad avere tutto, per quanto concerne contenuti, convenienza e soprattutto qualità di rete, non è semplice ma Vodafone riesce comunque ad accontentare gli utenti.

Vodafone, le migliori offerte del momento hanno un solo nome: Silver

Con Vodafone attualmente in auge grazie alle sue due offerte, sarà difficile fare meglio. Il gestore anglosassone è ritornato alla carica con le offerte che già durante l’ultima parte del 2023 avevano soddisfatto alla grande gli utenti. Stiamo parlando delle celebri Silver, due opportunità che non possono passare inosservate.

Entrambe hanno tutto al loro interno, a partire dai giga fino ad arrivare a minuti e messaggi. Quello che sorprende è ovviamente il prezzo, come nel caso della prima offerta che ha un costo mensile di soli 7,99 €. Al suo interno gli utenti possono trovare i minuti senza limiti verso chiunque con messaggi senza limiti e 100 giga in 4G per navigare.

Oltre a questo, ecco anche la seconda offerta, quella da 9,99 € al mese che include oltre a minuti e messaggi senza limiti, anche 150 giga in 4G. Chiunque volesse avere poi 50 giga supplementari, dovrà solo scegliere il metodo di pagamento automatico mensile chiamato SmartPay.