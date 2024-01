In un recente avviso ai propri clienti, CMLink Italy ha segnalato una crescente minaccia di truffe telefoniche che coinvolgono la manipolazione del numero di chiamata da parte di individui malintenzionati. Questi truffatori si fanno passare per il personale dell’operatore virtuale, notificando la presunta sospensione imminente del numero telefonico delle vittime.

L’avviso, visibile sulla home page del sito ufficiale di CMLink Italy, sottolinea che l’azienda non chiederà mai informazioni personali o dati di pagamento tramite telefono, SMS o email. I clienti sono stati invitati a chiudere immediatamente chiamate sospette e a contattare l’assistenza clienti al numero 4010086/3201010086 per confermare la legittimità della situazione.

CMLink Italy mette in guardia dalle truffe che coinvolgono la manipolazione del numero

Questi tentativi di truffe, sempre più diffusi tra gli utenti telefonici, mirano ad acquisire illegalmente dati personali e informazioni sensibili. È fondamentale che i consumatori siano vigili e scettici di fronte a chiamate non sollecitate, verificando sempre l’autenticità delle richieste attraverso i canali ufficiali dell’operatore.

In alcuni casi, operatori di call center potrebbero essere coinvolti involontariamente in queste pratiche fraudolente. Ma è essenziale segnalare qualsiasi tentativo di truffa all’operatore telefonico e, se necessario, alle associazioni dei consumatori per proteggere la propria privacy e sicurezza.

La consapevolezza e la prontezza nell’identificare potenziali truffe sono cruciali nell’era digitale. Proteggere i propri dati personali e finanziari diventa una priorità assoluta per evitare cadute nelle trappole dei truffatori telefonici.

Trappole che purtroppo stanno diventando sempre più comuni e complesse, dunque difficile da riconoscere in quanto tali. Fate sempre molta attenzione a chi si trova dall’altra parte della cornetta.