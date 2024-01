L’operatore telefonico virtuale Noitel ha deciso di continuare a proporre fino a febbraio 2024 tutte le sue offerte di rete mobile. Si tratta di offerte piuttosto convenienti e gli utenti potranno scegliere se pagare mensilmente oppure se pagare annualmente ricevendo uno sconto. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Noitel, l’operatore virtuale proporrà fino a metà febbraio le sue super offerte

L’operatore virtuale Noitel ha deciso di proporre fino al 15 febbraio 2024 il suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Come già detto, infatti, l’operatore vuole continuare a puntare sulle sue offerte. Gli utenti avranno a disposizione una vasta scelta, da offerte low cost fino e che includono molti giga per navigare.

Una delle offerte con un maggior quantitativo di traffico dati è Noitel Super Jump 150. Quest’ultima arriva infatti ad offrire fino a 150 GB di traffico dati, 50 SMS verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno pagare è di appena 7,99 euro al mese. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, invece, chi attiverà Noitel Super Jump Plus X3 pagando tre mesi anticipati, avrà ad un costo successivo di 7,99 euro al mese fino a ben 200 GB di traffico dati.

Ad un costo ancora più basso è poi disponibile l’offerta mobile Noitel Next Step Plus. Quest’ultima ha un costo di 4,99 euro al mese. Nello specifico, l’offerta include fino a 30 GB di traffico dati, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate illimitati verso tutti. Anche in questo caso, gli utenti potranno anche attivare l’offerta Noitel Next Step 50 X3 pagando tre mesi anticipati, avrà un costo successivo di 4,99 euro al mese ma avrà a disposizione fino a 50 GB di traffico dati.