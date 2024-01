Il bollo auto è, insieme al Canone RAI, probabilmente la tassa più odiata dagli italiani.

Infatti si tratta di un’imposta di proprietà che i proprietari di veicoli sono obbligati a pagare in virtù del possesso del mezzo, e non dell’utilizzo. Ciò significa che il bollo va pagato anche se l’automobile non viene utilizzata e rimane chiusa nel garage.

Il bollo auto esiste in diversi paesi, non solo in Italia, e l’importo della tassa varie in base al tipo di veicolo e tanti altri fattori, che cambiano da nazione a nazione e anche da regione a regione.

I soldi raccolti con l’importo del bollo vengono poi utilizzati dal governo per il finanziamento della manutenzione stradale e di altre opere sempre legate alla circolazione. Per questo motivo, il mancato pagamento della tassa è considerato illegale e può portare a sanzioni e multe.

Bollo auto, in quali casi è possibile evitare di pagarlo?

Come detto in precedenza, la somma del bollo auto può dipendere da diversi fattori come la potenza del motore, la classe di inquinamento, l’età del veicolo e alcuni fattori stabiliti dalla regione in cui vive il proprietario del veicolo.

Tuttavia alcuni veicoli e alcuni proprietari sono esenti dal pagamento di questa tassa per diverse ragioni. Vediamo insieme di quali si tratta: