Nell’interità del 2023 Tesla ha venduto più di 1,8 milioni unità posizionandosi così ai primi posti. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha quindi vinto grazie alla precedente riduzione di prezzi. Come risposta altri colossi tra cui Volkswagen hanno deciso di assecondare questa mossa, abbassando i prezzi.

I nuovi prezzi ribassati di Tesla e Volkswagen

Nella prima metà del 2023 Tesla ha abbassato i prezzi in modo strategico, rivelandosi una mossa più che vincente. Mentre la Model 3 parte da 42.490 euro, la Model S ha subito un ribasso significativo, partendo da “solo” 95.990 euro. La variante Long Range della Model 3 parte da 49.990 euro, mentre la Model S Plaid da 110.990 euro. Insieme alla Model S, anche la Model X è diventata più abbordabile. Scendendo infatti di più di 10 mila euro, il prezzo per la Model X parte da 102.990 euro, la Model X Plaid invece parte da 117.990 euro. La Model Y ha un prezzo di partenza di 46.990 euro per il modello base. Mentre la Model Y Long Range parte da 53.990 euro, la Model Y Performance da 59.990 euro.

Anche se in primo luogo Volkswagen sembrava non voler cedere ad adeguare i suoi prezzi, con l’inizio del 2024 ha deciso di ridurli, probabilmente spinta dalla rivalità con Tesla. Il motivo potrebbero essere le poche vendite di ID.3 che in Francia ha piazzato poco meno di 5 mila ordini rispetto alle 37 mila di Tesla Model Y. Volkswagen ha quindi cambiato i prezzi di ID.3, ID.4 e ID.5, ma non in Italia. In Belgio, infatti, la ID.3 ora parte da 39.990 euro mentre la ID.4 da 39.649 euro. La ID.5 invece parte da poco più di 50.000 euro. Inoltre è stato posticipato il lancio della ID.2, rinviata al 2026. Sono comunque abbassamenti non da poco che permettono alle vetture di accedere agli incentivi da 5.000 a 7.000 euro. Non si conosce ancora se e quando questi abbassamenti arriverranno in Italia, ma Volkswagen potrebbe stare lavorando a qualcosa di più grande come la già discussa integrazione con ChatGPT.