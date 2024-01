Il 2024 si preannuncia come l’anno della svolta nel settore delle energie rinnovabili grazie alla Ambient Photonics, un’azienda californiana all’avanguardia nello sviluppo di pannelli e di tecnologie fotovoltaiche innovative. Al CES 2024, in programma a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio, l’azienda presenterà la sua ultima creazione: la “Dye-sensitized solar cell” (DSSC), una cella solare organica da interno in grado di rivoluzionare il modo in cui otteniamo energia.

La DSSC rappresenta una svolta significativa nel panorama delle celle solari, fornendo fino a tre volte più energia rispetto alle soluzioni convenzionali attualmente disponibili sul mercato. Ciò è possibile grazie alla tecnologia bifacciale da interno, che consente al pannello di funzionare anche in assenza di luce solare diretta.

I nuovi pannelli super performanti capaci di trasformare qualsiasi fonte luminosa in una potente fonte di energia

Questi nuovi pannelli sono in grado di convertire qualsiasi fonte luminosa in energia, aprendo nuove possibilità per l’integrazione di fonti di alimentazione sostenibili negli ambienti domestici e professionali.

La tecnologia fotovoltaica organica utilizza un colorante come materiale attivo, permettendo la creazione di dispositivi flessibili e adattabili a diverse forme e orientamenti. Ambient Photonics vede un futuro in cui questa innovazione non si limiterà solo all’energia solare. Ma si estenderà a dispositivi connessi come etichette elettroniche per scaffali e sensori per edifici, alimentati in modo efficiente dalla luce ambientale.

Durante il CES 2024, la società californiana dimostrerà le potenzialità della DSSC, inviando le nuove celle ad alcuni produttori per favorirne l’adozione su larga scala. Questo passo avanti segna un punto cruciale verso un futuro più sostenibile, in cui l’elettronica senza batteria diventa una realtà accessibile a tutti.