Grandi novità in arrivo per il settore delle telecomunicazioni e in particolare per la navigazione in tutte le parti del mondo.

Infatti, NordVPN, servizio di Virtual Private Network, che permette agli utenti di garantirsi l’anonimato durante la navigazione grazie a un sistema di connessione crittografata tra uno smartphone e il server VPN, lancia una grande novità.

La novità in questione si chiamerà Saily e sarà un servizio eSIM globale per la connessione in qualsiasi parte del mondo.

Saily, di cosa si tratta e cosa sono le eSIM?

Le eSIM, così popolari negli ultimi tempi, sono uno strumento estremamente utile e comodo che comporta molti vantaggi.

Acronimo di embedded SIM, che in poche parole significa SIM incorporata, l’eSIM sta spopolando molto tra gli utenti grazie alla loro flessibilità. In poche parole si tratta di schede telefoniche integrate direttamente nel dispositivo (smartphone, tablet, ecc.), e che quindi sono attivabili e disattivabili attraverso dei software.

I vantaggi relativi all’adottare questa nuova tecnologia sono principalmente: la sicurezza avanzata, l’attivazione facilitata dalla modalità in remoto, la possibilità di cambiare operatore telefonico senza dover sostituire la scheda fisica e la flessibilità con cui si adatta a dispositivi multipli.

Detto questo è molto semplice intuire quali siano i vantaggi di un servizio come quello di Saily, che sarà disponibile a partire dal 2024.

Infatti grazie alle eSIM è possibile navigare in tutti i paesi del mondo in modo del tutto sicuro e risparmiando sul proprio piano tariffario grazie alle centinaia di offerte disponibili per il roaming.

Tutte le informazioni su Saily sono disponibili inserendo la vostra email sul sito web dedicato al servizio.