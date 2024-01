WINDTRE, un 2024 all'insegna delle promozioni vantaggiose

Nel 2024, WINDTRE rinnova la sua offerta di servizi Internet casa, introducendo promozioni vantaggiose che includono tecnologia FWA e piani “solo voce”, oltre alla tradizionale Super Fibra. Queste proposte sono pensate per rispondere alle diverse esigenze di connettività dei clienti, mantenendo i benefici già conosciuti e aggiungendo nuovi sconti.

WINDTRE: le tariffe dell’anno

La Super Fibra di WINDTRE rimane l’offerta principale, disponibile in diverse versioni. Il piano include telefonate nazionali illimitate e Internet fino a 2,5 Gbps, con un modem Wifi 6 incluso per chi rispetta un impegno minimo di 48 mesi. La promozione “Limited Edition” della Super Fibra offre un prezzo leggermente ridotto rispetto al normale. I clienti possono scegliere di abbinare questo piano con un abbonamento Netflix o con un’offerta mobile WINDTRE, beneficiando di ulteriori vantaggi.

Il piano WINDTRE Absolute, pensato per chi già possiede un modem compatibile, offre telefonate nazionali illimitate e Internet fino a 1 Gbps a un prezzo ridotto. È disponibile sia in versione FTTH che su fibra mista rame. Per le aree non ancora coperte dalla fibra, WINDTRE propone Super Internet Casa FWA, utilizzando la tecnologia FWA per offrire Internet fino a 300 Mbps. Questo piano include telefonate a consumo verso numeri nazionali e modem Wifi 6 con antenna inclusi.