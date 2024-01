L’introduzione della tecnologia eSIM da parte di TIM in Italia nel 2019 ha segnato un passo significativo nell’evoluzione delle comunicazioni mobili. A differenza della tradizionale SIM fisica, l’eSIM elimina la necessità di una scheda da inserire fisicamente nel dispositivo.

TIM offre ai suoi clienti la possibilità di acquisire e attivare una nuova eSIM sia presso i punti vendita fisici che online tramite il sito ufficiale tim.it. L’acquisto online presenta anche un vantaggio ecologico, poiché elimina l’uso di materiali fisici come la plastica per la tradizionale SIM. In entrambi i casi, l’utente riceve un codice QR Code e un codice ICCID associati al profilo eSIM, insieme ad un codice PIN e un codice PUK.

Le offerte TIM attivabili con eSIM

L’identificazione dell’utente per l’attivazione della TIM eSIM può avvenire in vari modi. Presso un punto vendita fisico, il personale guiderebbe l’utente attraverso il processo di attivazione. L’opzione online offre, invece, una soluzione completamente digitale.

Ma le schede eSIM non solo la sola novità. Inizialmente, gli utenti potevano utilizzare la video-identificazione, oppure potevano caricare foto dei propri documenti di identità e del del codice fiscale tramite l’app MyTIM. Una recente innovazione in questo processo ha invece introdotto l’identificazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L’utilizzo di SPID semplifica ulteriormente il processo, consentendo all’utente di utilizzare le stesse credenziali SPID già in uso per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di altri servizi privati. Questa opzione di identificazione permette un accesso rapido e una firma digitale del contratto, accelerando notevolmente il tempo necessario per attivare la linea mobile TIM.

L’opzione SPID non è limitata alla eSIM, ma è estendibile anche alle SIM fisiche. Tuttavia, nel caso delle SIM fisiche, è necessario attendere la consegna del materiale fisico a casa. Con l’acquisto online della eSIM e l’attivazione tramite SPID, la nuova linea mobile TIM può essere attivata in poche ore, eliminando la necessità di attendere l’analisi dei documenti e del videomessaggio richiesti durante l’identificazione con documento.

L’introduzione della eSIM da parte di TIM rappresenta un passo avanti verso soluzioni più avanzate e sostenibili nel settore delle telecomunicazioni, offrendo ai clienti un’esperienza di attivazione semplificata e in linea con le moderne esigenze digitali.