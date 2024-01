Antonio Corda assume la posizione di Direttore della Comunicazione di Vodafone Italia, subentrando a Silvia de Blasio, che ha lasciato l’azienda dopo un impegno di 23 anni. Corda, precedentemente Direttore Affari Legali e External Affairs, amplia il suo campo di responsabilità includendo ora anche il ruolo di Direttore Corporate Communication. Riferirà direttamente all’Amministratore Delegato, Aldo Bisio, consolidando la sua presenza nel vertice decisionale dell’azienda.

L’esperto legale che ha fatto la differenza

La nomina di Corda è il risultato della sua lunga permanenza in Vodafone Italia, dove è entrato nel 2009. Fin dall’inizio della sua carriera nell’azienda, ha dimostrato competenze e dedizione, salendo poi al ruolo di Direttore Affari Legali e External Affairs nel 2017. Oltre alla sua nuova responsabilità nel campo della comunicazione aziendale, Corda manterrà il controllo sulle attività legali, la compliance e la privacy, oltre alla rappresentanza di Vodafone Italia presso il governo, le autorità e altri organismi istituzionali. Contribuirà anche alla definizione della strategia regolamentare e fornirà supporto nelle attività di sicurezza.

Il suo incarico si estende anche alla sfera della sostenibilità attraverso il supporto alla Fondazione Vodafone Italia. Corda sarà chiamato a definire e sviluppare la strategia di comunicazione esterna, garantendo che sia in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda. Questo riconosce l’importanza crescente della sostenibilità nel panorama aziendale moderno e sottolinea l’impegno di Vodafone Italia nei confronti di questioni ambientali e sociali.

La carriera di Corda non si limita a Vodafone Italia. Prima di entrare nell’azienda, ha ricoperto il ruolo di General Counsel presso Tiscali, contribuendo alla sua esperienza nel settore delle telecomunicazioni. La sua formazione include una laurea in Giurisprudenza e un Master in Business Administration presso la SDA Bocconi di Milano, evidenziando la sua preparazione legale e manageriale.

Corda e la sua visione innovativa

La partecipazione di Corda come membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria dal 2016 e il suo coinvolgimento nei consigli di amministrazione di Inwit dal 2020 testimoniano il suo impegno nella promozione di standard etici e pratiche aziendali responsabili.

L’ascesa di Antonio Corda come Direttore della Comunicazione di Vodafone Italia rappresenta una naturale evoluzione della sua carriera all’interno dell’azienda. La sua nomina evidenzia la fiducia nell’esperienza consolidata e il riconoscimento delle sue competenze, ponendolo al centro della strategia aziendale, dalla comunicazione alla sostenibilità. Corda appare come un leader multifunzionale, in grado di gestire con successo sfide complesse e di contribuire allo sviluppo a lungo termine di Vodafone Italia. La sua nomina è un segnale di continuità e innovazione, elementi cruciali per il successo continuato di un’azienda nel panorama competitivo attuale.