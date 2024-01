Dreame Technology, leader nell’innovazione degli elettrodomestici, ha svelato il futuro della pulizia domestica con il DreameBot X40 Ultra, definito come l’aspirapolvere robot più avanzato per i consumatori europei. Questo modello, disponibile a metà dell’anno, offre non solo un design elegante ma anche funzionalità all’avanguardia.

Una delle caratteristiche distintive è la tecnologia MopExtend 2.0. Essa consente all’aspirapolvere di estendere i panni per raggiungere le aree più difficili, compresi gli spazi sotto i mobili e gli angoli. La capacità di oscillare il braccio robotico permette una pulizia profonda delle fessure sotto i mobili, garantendo una pulizia accurata anche per le gambe di tavoli e sedie.

Il TriCut Brush 2.0, versione aggiornata, risolve il problema degli intrecci con capelli lunghi o peli degli animali domestici. Con una potenza di aspirazione rivoluzionaria di 10.500Pa, rimuove il 99% dei detriti, offrendo una pulizia completa senza preoccupazioni.

Dreame Bot X40 Ultra: l’aspirapolvere dotato di tecnologie all’avanguardia e design raffinato

Dreame Technology sottolinea il suo impegno ecologico con soluzioni riciclabili senza compromettere l’elegante design. Fondata nel 2017, l’azienda si dedica a migliorare la vita attraverso la tecnologia, offrendo una gamma di elettrodomestici intelligenti per la pulizia della casa. Con l’aspirapolvere X40 Ultra, la pulizia domestica diventa un’esperienza innovativa e senza sforzo. La stazione di base autopulente potenziata, rende il DreameBot X40 Ultra un dispositivo autonomo e conveniente per gli utenti. Essa è abbinata al kit di collegamento all’acqua, al MopExtend 2.0 con acqua calda a 70°, all’asciugatura ad aria calda e al riempimento automatico del liquido detergente.

