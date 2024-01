Il Credential Stuffing, una forma diffusa di violazione informatica, rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza online, consentendo l’accesso non autorizzato agli account senza neanche tentare di indovinare la password. Ma come avviene questo processo?

Il caso 23andMe e altre violazioni recenti

Si tratta di un tipo di attacco informatico che sfrutta la vulnerabilità di credenziali di accesso precedentemente compromesse. In pratica, le credenziali ottenute illegalmente vengono utilizzate in modo automatizzato su altre piattaforme, mirando ad accedere non autorizzato a portali e servizi nei quali l’utente ha utilizzato le stesse informazioni di accesso del sito precedentemente violato.

Un esempio recente di questa minaccia è emerso nell’attacco informatico alla società 23andMe, che ha esposto le credenziali di quasi 7 milioni di utenti. Allo stesso modo, nel 2023, PayPal ha subito una violazione dei dati.

La sequenza di un attacco di Credential Stuffing inizia con una fuga di dati o un compromesso effettivo. Successivamente, i dati compromessi vengono spesso venduti o condivisi con altri gruppi di hacker, che li sfruttano per orchestrare i propri piani di violazione.

Contrasta il Credential Stuffing

La pericolosità di questo tipo di attacco risiede nella tendenza diffusa degli utenti di utilizzare le stesse password su più piattaforme o addirittura per tutti i servizi. La chiave per una maggiore protezione è la diversificazione delle password. Gli utenti devono imparare a utilizzare combinazioni diverse e più complesse, soprattutto per account sensibili come quelli di online banking o servizi governativi.

La consapevolezza dell’utente nel proteggere le proprie informazioni di accesso è essenziale per contrastare minacce come il Credential Stuffing. L’educazione sulla sicurezza informatica e l’adozione di pratiche sicure online sono fondamentali per preservare la privacy e mitigare il rischio di accessi non autorizzati.

La sicurezza online è una responsabilità condivisa tra gli utenti e i fornitori di servizi. La consapevolezza delle minacce e l’adozione di pratiche di sicurezza robuste sono cruciali per garantire un ambiente digitale sicuro e protetto.