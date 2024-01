Volantini Offerte Tech Straordinari: Saldi, Rateizzazioni e Fuoritutto!

Il 2024 inizia con un’esplosione di offerte tech fino al 19 gennaio! Saldi, rateizzazioni a tasso zero e imperdibili volantini “Fuoritutto” invogliano gli appassionati a fare acquisti convenienti. I principali rivenditori propongono una vasta gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi, creando una competizione avvincente a colpi di sconti pazzeschi per attirare l’attenzione dei consumatori.

I volantini da non perdere assolutamente a gennaio

Il volantino “Il vero fuoritutto” di Unieuro è attivo fino al 17 gennaio. Offre sconti dal 10 al 50% su una vasta selezione di prodotti tech, tra cui smartphone, TV, soundbar, portatili gaming, elettrodomestici di varie dimensioni e altro ancora. Nelle promo spicca lo “Speciale clima” pensato per chi desidera affrontare l’anno con uno sprint in più ed una temperatura perfetta in casa.

Tra i volantini da tenere d’occhio, c’è anche quello Euronics “Superasaldi”, in corso fino al 17 gennaio. Presenta una varietà di prodotti tech in sconto, riservando promo speciali ai possessori della carta Euronics Star Club. Inoltre, dona la possibilità di pagare gli acquisti in comode rate mensili a tasso zero, con la prima rata posticipata dopo Pasqua 2024. Il “Fuoritutto” continua con il volantino di Expert fino al 17 gennaio. Alcuni prodotti in evidenza includono il Samsung S23 Ultra a 999€, Redmi A2 a 79€, Xiaomi 13T Pro a 799€ e l’OPPO A28 a 139€. Il volantino Trony “Meglio dei Saldi” è anch’esso attivo fino al 17 gennaio (18 gennaio in Sardegna). Propone sconti extra fino al 25% su tantissimi prodotti di ultima generazione. Come Euronics, consente di pagare i propri acquisti in piccole rate!

Ultimo tra i tantissimi volantini del momento, lo Xiaomi “Winter Sale”, valido fino al 31 gennaio. Offre offerte dedicate a smartphone e prodotti Smart Life. Tra gli smartphone in offerta, spiccano il Xiaomi 13T Pro a 599€, il Redmi 13C a 179€ ed il Redmi Note 12 a 199€. Tra i prodotti Smart Life, invece, sono presenti Xiaomi Buds 3 a 79€ o anche i Redmi Buds 4 a 49€. Per la casa troviamo la friggitrice ad aria Fryer Pro 4L a 119€ e il fantastico Xiaomi Vacuum Cleaner G11 a 299€.

Sfoglia online tutti i volantini dei rivenditori. Scegli le offerte che meglio si adattano alle tue esigenze e goditi l’inizio del 2024 con nuovi dispositivi tech!