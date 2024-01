Kena Mobile costa 5 EURO al mese con 100 GIGA

I tempi delle vecchie promo sono finiti ma non bisogna disperare: chi se l’è perse può oggi scegliere una soluzione ancora migliore. Il gestore virtuale Kena Mobile ha dato vita alla nuovissima TOP 100 GIGA, opportunità di gran lunga superiore rispetto a quella vecchia e alla concorrenza. Al suo interno c’è il meglio in termini di contenuti, con un prezzo che non può essere che preso al volo. Chiaramente non mancano tutti i vantaggi attribuibili al servizio clienti e a tanti costi che verranno evitati.

C’è anche un altro aspetto molto importante, ovvero quello dei contenuti che ogni giorno sono disponibili. Kena Mobile nelle sue promo è solita introdurre tantissimi minuti, messaggi e soprattutto giga per navigare. Alla luce di queste grandi prerogative, oggi il gestore rappresenta il meglio che c’è, soprattutto dopo il lancio dell’ultima offerta che ha fatto tanto rumore.

Kena Mobile, l’offerta migliore è ancora disponibile sul web

Ogni volta che si finisce per parlare dei gestori virtuali, salta subito all’occhio il nome di alcuni molto noti come lo è Kena Mobile. Il provider sta vivendo un momento molto prolifico grazie alle sue offerte mobili che vantano contenuti a valanga e prezzi bassissimi.

Come si può vedere direttamente sul sito ufficiale, non manca veramente niente per soddisfare il pubblico, strappando così tanti utenti ai gestori rivali. In bella mostra, direttamente nella parte alta del portale ufficiale di Kena Mobile, c’è la promo simbolo del 2023 che è ancora attiva.

Al suo interno minuti senza limiti, 200 messaggi e 100 giga per soli 5,99 € al mese con costo di attivazione gratis.