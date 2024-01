La Cina è al centro dell’innovazione nel settore delle auto elettriche con il lancio di due modelli alimentati da batterie agli ioni di sodio. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le loro principali caratteristiche tecniche e di design.

Cina: Lanciati due nuovi veicoli elettrici con batterie agli ioni di sodio

JMEV e Farasis Energy

In collaborazione con JMEV, la Cina ha introdotto un modello basato sull’EV3 di JMEV, che è diventato il primo veicolo completamente elettrico di classe A00 ad utilizzare batterie agli ioni di sodio. Questo segna un significativo progresso verso l’adozione su larga scala di batterie a basso costo. Il modello offre un’autonomia di 251 km e rappresenta un’alternativa innovativa alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Le batterie agli ioni di sodio di Farasis Energy, attualmente in produzione con densità energetiche tra 140 e 160 Wh/kg, anticipano ulteriori miglioramenti con la seconda generazione prevista nel 2024, con una densità di 160-180 Wh/kg. Entro il 2026, la terza generazione potrebbe raggiungere una densità energetica di 180-200 Wh/kg. Questi sviluppi aprono la strada a un futuro in cui le batterie agli ioni di sodio potrebbero rivoluzionare il panorama delle auto elettriche, con costi ridotti e prestazioni ottimizzate.

Jac Motors con Hina Battery

JAC Motors, sostenuta da Volkswagen, annuncia il lancio di un veicolo elettrico prodotto in serie con una batteria agli ioni di sodio attraverso il nuovo marchio Yiwei. Nonostante la densità energetica leggermente inferiore rispetto alle batterie agli ioni di litio, le batterie agli ioni di sodio offrono costi più contenuti. Offrono anche una maggiore disponibilità di materiali e prestazioni superiori in condizioni climatiche rigide. La Yiwei EV di JAC Motors prevede di iniziare le consegne a gennaio, indicando un interesse crescente per questa tecnologia.