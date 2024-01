Kena Mobile, la promo da 100 giga è ancora DISPONIBILE

Dopo aver visto numerose offerte arrivare tra i gestori virtuali, quelli più importanti hanno deciso di prendere in mano il pallino del gioco. Ovviamente non poteva mancare tra questi il buon nome di Kena Mobile, che con le sue promo detiene una posizione di netto vantaggio.

Direttamente sul sito ufficiale sono sempre visibili tutti i contenuti di queste offerte mobili, pronte a durare per sempre. È proprio questa infatti la peculiarità di cui questo gestore virtuale beneficia, ovvero del fatto che le sue offerte non sono soggette a rimodulazioni. A testimoniare in merito ci pensano anche gli stessi clienti, che riferiscono nel corso degli anni di non essersi mai ritrovati di fronte a brutte sorprese.

Al momento però a scaturire grande interesse negli utenti è soprattutto il prezzo della migliore offerta. Sul sito ufficiale del gestore virtuale si può notare tutto, a partire proprio dai contenuti fino ad arrivare ai costi necessari, praticamente nulli.

Kena Mobile, ecco cosa c’è nell’offerta migliore che costa 5,99 € al mese

Non c’è modo per contrastare i gestori virtuali se non con la stessa moneta, che consiste in prezzi bassi e contenuti molto generosi. Kena Mobile questo lo sa bene essendo uno dei principali esponenti del mondo dei virtuali.

Sul suo sito ufficiale detiene forse la migliore offerta del momento, quella che con 5,99 € al mese offre tutto. Ci sono infatti al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti i gestori e 100 giga in 4G. Costo d’attivazione e scheda sono totalmente gratis per tutti gli utenti.