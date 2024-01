Tra i vari produttori tech presenti in Cina c’è anche Infinix. Quest’ultimo non è al momento molto conosciuto dalle nostre parti, ma vanta comunque un catalogo di dispositivi piuttosto interessanti. Uno degli ultimi ad essere stato annunciato dall’azienda è il nuovo Infinix Smart 8 ed è alimentato dal soc MediaTek Helio G36. Ecco qui di seguito le sue caratteristiche principali.

infinix annuncia ufficialmente il nuovo medio di gamma Infinix Smart 8

Il produttore cinese Infinix ha da poco annunciato ufficialmente in madre patria un nuovo smartphone di fascia media, ovvero il nuovo Infinix Smart 8. Dal punto di vista estetico, troviamo un design piuttosto moderno e curato, con un modulo fotografico posteriore un po’ in stile iPhone e con un ampio display frontale.

Quest’ultimo è un pannello da 6.6 pollici di diagonale con una risoluzione pari al FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz, mentre la luminosità di picco arriva ai 500 nits. In alto al centro è presente un foro per la fotocamera anteriore. Interessante poi l’implementazione via software della così denominata Magic Ring. Il foro infatti si espande e permette di visionare diverse cose come ad esempio le notifiche in arrivo.

Si tratta quindi di una sorta di Dynamic Island introdotta da Apple sui suoi nuovi iPhone. Troviamo poi una grande batteria con una capienza di 5000 mah però con solo supporto alla ricarica da 10W tramite la porta di ricarica USB Type C.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo mid-range Infinix Smart 8 sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 82 euro al cambio attuale.