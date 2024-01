Le indiscrezioni riguardanti il nuovo iPhone 16 Pro si stanno intensificando nonostante il debutto della famiglia sia atteso il prossimo settembre. Apple potrebbe cambiare profondamente il design del device e, di conseguenza, anche le sue funzionalità.

In particolare, stando a quanto emerso su un device di test denominato Proto2, è stata individuata quella che sembra l’evoluzione definitiva del pulsante Azione. Nel corso dei mesi, Apple ha testato diverse soluzioni per un totale di quattro configurazioni di pulsanti volume e due pulsanti Azione di differenti dimensioni.

In particolare, l’azienda di Cupertino ha cercato la soluzione migliore per unire i tasti dedicati al volume e il pulsante Azione. I tasti del volume sono stati testati sia in maniera singola che unita. Il pulsante Azione, invece, è stato ingrandito e rimpicciolito per garantire la facilità di utilizzo da parte degli utenti.

Al momento non è chiara quale sarà la scelta da parte di Apple ma emerge la volontà di offrire ai propri utenti la soluzione migliore. Infatti, ricordiamo che l’azienda della mela era anche intenzionata ad introdurre pulsanti a sfioramento con feedback aptico in sostituzione dei tradizionali pulsanti.

Tuttavia, questa scelta è stata accantonata in quanto non ritenuta abbastanza soddisfacente. Ecco, quindi, la necessità di tornare ai tasti fisici da posizionare nella migliore configurazione possibile.

I test proseguiranno per determinare il design migliore e, una volta completate le prove comparative, verrà avviata la produzione di massa. Nel frattempo, Apple potrebbe introdurre ulteriori novità e, per questo motivo, i nuovi iPhone 16 Pro potrebbero subire ulteriori cambiamenti.