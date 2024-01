Il 2023 è stato un anno ricco di innovazioni per WhatsApp, con il rilascio di numerose nuove funzionalità che hanno catturato l’attenzione degli utenti. Ora, con le aspettative alle stelle, l’app di messaggistica istantanea numero uno al mondo si prepara a un anno ancora più rivoluzionario, puntando sull’intelligenza artificiale (AI) per offrire un’esperienza utente ancora più avanzata e personalizzata.

L’ispirazione arriva da Google, che ha segnato il percorso con l’accelerazione grazie a Gemini e l’evoluzione significativa di Bard. Quest’ultimo, destinato a finire su tutti gli smartphone Android, promette di portare l’assistente virtuale a nuovi livelli di competenza, introducendo anche una versione avanzata a pagamento per gli abbonati. Un segnale inequivocabile che l’AI sta diventando un elemento chiave nella creazione di esperienze digitali più ricche e interattive.

Arriva una nuova feature di WhatsApp

Nel frattempo, circolano voci su un nuovo chatbot personalizzato che WhatsApp sta sviluppando per migliorare ulteriormente le conversazioni all’interno dell’app. Si prevede che questo chatbot rivoluzionario offrirà funzionalità avanzate, dalla pianificazione di appuntamenti alla gestione di ordini e persino l’interazione con il servizio clienti. Questo rappresenterebbe un passo significativo verso un’esperienza di messaggistica più completa e integrata, con il bot che agisce come un assistente virtuale personale all’interno delle chat.

La chiarezza e l’affidabilità sono al centro di un’altra importante novità: l’introduzione di Meta Verified per le aziende su WhatsApp. Attraverso la versione business dell’app, le aziende avranno la possibilità di iscriversi a Meta Verified, un nuovo pacchetto di abbonamento disponibile anche su Instagram e Facebook. Questa funzionalità opzionale consentirà alle aziende di ottenere un badge verificato, garantendo agli utenti un indicatore chiaro dell’autenticità di un canale commerciale.

Wabetainfo ha scoperto questa feature nella versione beta, evidenziando un’opzione aggiuntiva nelle impostazioni dell’app che permetterà alle aziende di aderire a Meta Verified. L’abbonamento, infatti, includerà non solo la conferma della legittimità del canale, ma anche una protezione proattiva contro rappresentazioni fraudolente, identificando e mitigando rapidamente potenziali minacce. Questo si traduce in una maggiore sicurezza per gli utenti, riducendo il rischio di interagire con entità false o non autorizzate.

Il 2024 si prospetta come un anno straordinario per WhatsApp, con l’intelligenza artificiale al centro delle innovazioni e nuove funzionalità progettate per rendere l’app ancora più utile, sicura e affidabile per milioni di utenti in tutto il mondo. Con l’implementazione di Meta Verified, si mira a creare un ambiente di messaggistica più trasparente e autentico, confermando l’impegno di WhatsApp nel fornire un’esperienza utente di alta qualità. Resta da vedere come queste promesse si tradurranno concretamente nelle future versioni dell’app, ma le aspettative sono certamente alle stelle.