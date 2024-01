Un risparmio inedito ed esclusivo vi attende direttamente su Amazon, con la possibilità comunque di andare a mettere le mani su un prodotto di qualità assoluta: una collana di marca Fossil in vendita con uno sconto del 51%.

Il prodotto presenta caratteristiche di rilievo, nasce come collana da donna, quindi pensata principalmente per un pubblico femminile, con una lunghezza di 40,6 centimetri ed una estensione di 5,1 centimetri, che termina con un bellissimo cuore incastonato con piccoli brillanti su tutto il suo perimetro. Realizzata in acciaio, presenta una colorazione in simil oro rosa, atta a conferirle una maggiore eleganza ed attrattività per l’utente finale.

Fossil, la collana costa davvero poco

Il costo di questa collana Fossil è davvero bassissimo, il suo listino sarebbe di 45 euro, tuttavia nel periodo corrente Amazon ha deciso di applicare uno sconto interessante del 51%, fino a raggiungere l’attuale valore finale di soli 22 euro.

Il prodotto ha un peso complessivo di soli 3 grammi, con chiusura a moschettone, la più classica in circolazione. Se interessati a maggiori dettagli tecnici, vi possiamo dire che la pietra utilizzata è vetro (zirconia cubica), per un totale di 27 zirconi incastonati direttamente sul piccolo cuore.

La spedizione è rapida e gestita da Amazon, riceverete il prodotto direttamente presso la vostra abitazione in una comoda scatola di latta, perfetta ad esempio per essere regalata ad amici, parenti o anche semplicemente alla vostra anima gemella (non è possibile scegliere il colore di quest’ultima).