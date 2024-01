Telegram è la terza applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia (15,5 milioni di utenti), dopo l’app regina WhatsApp e Facebook Messenger.

Sin dal suo lancio nel 2013 l’applicazione con lo sfondo blu ha davvero spopolato tra gli utenti, tanto che dopo un anno e mezzo contava già circa 50 milioni di utenti. Attualmente conta ogni giorno un picco di 100.000 utenti attivi, numeri davvero incredibili.

La sua popolarità, davvero tanta visto che molto spesso viene preferita a WhatsApp, è dovuta principalmente all’attenzione per la privacy e la sicurezza (infatti con Telegram è possibile nascondere il proprio numero di cellulare e inserire un nome utente), la sua velocità e la possibilità di inviare file di grandi dimensioni.

In realtà molte delle principali funzioni di Telegram come i canali e le chat segrete adesso sono presenti anche su WhatsApp grazie ai recenti aggiornamenti che hanno reso le due applicazioni estremamente simili.

Telegram, su quali dispositivi non sarà più disponibile

Nonostante ciò una fetta importante di popolazione preferisce ancora utilizzare Telegram che tra le altre cose ha un perfetto funzionamento anche durante i periodi di crash di WhatsApp.

Sarà quindi un grande shock per gli utenti che posseggono Android scoprire che quest’applicazione potrebbe non essere più disponibile.

Per fortuna non si parla degli smartphone ma di altri dispositivi come Android Auto. Pare infatti che di recente Telegram abbia smesso di funzionare su questo strumento.

Resta da capire se si tratti di una politica dell’applicazione oppure di un semplice bug dovuto all’ultimo aggiornamento, la versione 10.5.0, che rimane l’opzione più probabile visto che alcuni utenti sono riusciti ad aggirare il problema tornando alla versione precedente all’aggiornamento.