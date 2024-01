WhatsApp, in preparazione il GRANDE aggiornamento del 2024

Sembra che gli utenti di WhatsApp debbano essere pronti a tanti rinnovamenti per questo 2024. Seguendo infatti quanto fatto durante l’ultimo anno, l’applicazione di messaggistica istantanea si prepara a tante novità interessanti.

Come è stato possibile notare nel 2023, sono giunte in possesso degli utenti diverse funzionalità importanti, oggi fondamentali. Allo stesso tempo c’è da dire che WhatsApp sta preparando anche qualcosa di spiacevole per qualcuno, soprattutto per gli utenti Android. Dopo aver lanciato aggiornamenti con funzioni molto importanti che hanno contribuito a riportare indietro Telegram, WhatsApp sta perfezionando l’ultimo update. Questo non consentirà più di fare il backup liberamente agli utenti Android utilizzando Google Drive.

Questa volta in molti non saranno contenti, ma a quanto pare si tratta di una modifica necessaria che l’applicazione di messaggistica doveva implementare.

WhatsApp: la nuova scelta porta via il backup libero agli utenti Android

Il 2023 è stato ricolmo di grandi novità che hanno entusiasmato il pubblico pubblico di WhatsApp, ma non si potrà dire lo stesso adesso. Con l’arrivo del 2024, come era stato già preannunciato in precedenza, è pronto ad arrivare l’aggiornamento per Android. Gli utenti non potranno più effettuare il backup libero, che sarà pertanto subordinato allo spazio in Drive.

Qui, come tutti i ben sanno, ci sono solo 15 giga ed è per questo che in tanti andranno in difficoltà. Quei 15 giga sono occupati anche da altri file, siccome l’account Google degli utenti risulta ad oggi pieno di ogni cosa. Molto probabilmente occorrerà acquistare dello spazio per poter effettuare il backup di WhatsApp.