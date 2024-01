Samsung induce un livello di risparmio assolutamente inatteso per milioni di utenti su tutto il territorio nazionale, offrendo prima di tutto la possibilità di acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione, raggiungendo un prezzo decisamente più basso del normale.

Il modello di cui vi parliamo è il Samsung Galaxy A14, dispositivo appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, pronto comunque ad offrirsi come valida alternativa dal risparmio assicurato. Nello specifico parliamo di un device con display da 6,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione FullHD+, che viene supportato da un processore Qualcomm Snapdragon, ed una configurazione di 4GB di RAM con 64GB di memoria interna espandibile (tramite microSD).

Samsung: che sconto assurdo su questo smartphone

Lo smartphone Samsung è da acquistare subito ad occhi chiusi, grazie ad una fortissima riduzione nel prezzo finale di vendita. Di base il prodotto sarebbe commercializzato ad un listino di 209 euro, su Amazon tuttavia è stato applicato uno sconto del 36%, fino a raggiungere il valore finale di soli 135 euro.

La batteria è un componente da 5000mAh, utilissimo per poter continuare ad utilizzare il prodotto per lungo periodo, a prescindere dalla presenza (o meno) di una presa a muro dove collegarlo. Il comparto fotografico risulta essere capitanato da un sensore estremamente interessante, un 50 megapixel con una discreta apertura, utile soprattutto per riuscire a scattare ottime fotografie in ogni condizione di luce. La presenza di un SoC octa-core facilita l’utilizzo del device per qualsiasi operazione.