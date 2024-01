Siete alla ricerca di una torcia super luminosa che costi anche veramente poco? allora dovete subito collegarvi ad Amazon ed approfittare dell’incredibile sconto lanciato in questi giorni.

Tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad una torcia LED completamente ricaricabile, grazie appunto alla presenza di una batteria integrata ed una corrispettiva porta USB per il collegamento alla presa a muro, in grado di raggiungere una luminosità massima di ben 2000 lumen.

Torcia LED da 2000 lumen: quanto costa su Amazon

La torcia LED oggetto del nostro articolo è disponibile ad un prezzo decisamente conveniente, poiché gli utenti possono applicare nella corrispettiva pagina il coupon del 10%, così da arrivare a spendere solamente 14 euro per il suo acquisto definitivo.

La versatilità rappresenta senza ombra di dubbio il suo punto di forza, poiché parliamo di una torcia LED ricaricabile con 9 modalità di illuminazione, così da poter essere utilizzata in vari modi. La batteria interna garantisce un tempo di utilizzo che spazia da un minimo di 2 ore fino ad un massimo di 20 ore, ed oltretutto in confezione sarà possibile trovare quattro paralume differenti. Quest’ultimi servono per mitigare prima di tutto l’intensità luminosa, ma allo stesso tempo per fornire una colorazione differente al raggio stesso, infatti si avrà la possibilità di utilizzare i colori verde, rosso e blu, oltre al trasparente che non andrà a modificare il raggio emesso, se non andando ad attenuarlo completamente.