Il team di Formovie Technology ha scelto il palcoscenico del CES 2024 per mostrare al mondo la nuova generazione di proiettori ad alte prestazioni. Si tratta di soluzioni tecnologiche pensate per adattarsi alle varie esigenze in termini di qualità visiva, audio e di spazio.

L’azienda, nata da una joint venture di Appotronics Corporation e Xiaomi Technology, è attiva presso lo stand LVCC#22119 del CES 2024. I fortunati partecipanti alla fiera dell’elettronica potranno ammirare dal vivo il proiettore Formovie Theatre, fiore all’occhiello del brand.

Ricordiamo che il Formovie Theatre si basa sulla più recente tecnologia triple-laser ALPD RGB+ e integra un sistema audio realizzato da Bowers & Wilkins. Le proiezioni possono arrivare fino al 4K con audio Dolby Vision, offrendo un’esperienza cinematografica nel salotto di casa.

Discover the longevity of Xming Page One with its dust-proof design!✨Say goodbye to dust-induced performance issues as this projector is built to last a lifetime. Experience uninterrupted projections and enjoy the ultimate cinematic experience every time.https://t.co/nGAeW6bbdj

— Formovie (@formovie_tech) January 12, 2024