Recenti scoperte effettuate dai colleghi di Windows Latest mettono in discussione il tanto atteso rilascio di Windows 12, precedentemente programmato per giugno 2024. Secondo un documento di HP, la scheda tecnica del laptop HP Spectre x360 2-in-1 da 16″ menziona chiaramente Windows 11 2H24, noto anche come “Windows 11 2024 Update“. Questa inattesa rivelazione ha generato dubbi sulla precedente indiscrezione di dicembre, sottolineando che Windows 12 potrebbe non fare il suo debutto nel corso del 2024, come inizialmente previsto.

Windows 12 e l’era dell’Intelligenza Artificiale

Nel corso del 2023, Microsoft ha introdotto Windows 11 23H2, un significativo aggiornamento di fine anno rilasciato nel mese di novembre. Gli esperti del settore hanno considerato improbabile l’annuncio di una versione 2H24 di Windows 11, data la comune aspettativa che Windows 12 sarebbe stato rilasciato nel 2024. La conferma da parte di HP riguardo all’arrivo di Windows 11 2H24 sembra ora consolidare l’ipotesi che Windows 12 potrebbe tardare ad arrivare fino al 2025.

Questa possibile dilazione potrebbe essere attribuita alla complessità dello sviluppo delle nuove funzionalità previste per Windows 12, soprattutto considerando i rumors relativi a una versione in abbonamento del sistema operativo. Le voci che circolano da mesi suggeriscono che Windows 12 potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per il sistema operativo di Redmond, con un’enfasi particolare sulle innovazioni legate all’Intelligenza Artificiale. La prospettiva di un modello di business basato su abbonamento e l’integrazione di avanzate funzioni legate all’IA potrebbero richiedere più tempo del previsto per essere completamente sviluppate e implementate.

HP sembra aver anticipato alcune delle caratteristiche che potrebbero essere introdotte con Windows 11 2H24, tra cui un supporto avanzato al Wi-Fi 7 e una serie di nuove funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, raccolte sotto il nome di Microsoft Copilot 2.0.

L’importanza della pazienza nell’attesa della rivoluzione

La data di lancio di Windows 12 appare ora incerta, e il 2025 sembra essere la stima più realistica. Questo potrebbe riflettere la volontà di Microsoft di dedicare il tempo necessario per perfezionare le nuove caratteristiche e il modello di business, garantendo un’esperienza utente all’avanguardia e soddisfacente per gli utenti. Mentre l’attesa potrebbe essere lunga, l’auspicio è che tale ritardo porti a un sistema operativo Windows rivoluzionario e all’avanguardia.