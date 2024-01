Samsung Galaxy Z Flip: Il cellulare del futuro grazie al nuovo display Flex In e Out

Samsung ha presentato al CES 2024 un prototipo per la serie Galaxy Z Flip con un display OLED Flex In & Out, che consente al telefono di piegarsi sia verso l'interno che verso l'esterno.

Al CES 2024, Samsung ha dato uno sguardo al futuro dei dispositivi pieghevoli con un prototipo innovativo che potrebbe cambiare il modo in cui percepiamo i telefoni. La serie Galaxy Z Flip potrebbe presto vantare una flessibilità senza precedenti, permettendo la piegatura sia verso l’interno che verso l’esterno grazie al rivoluzionario pannello OLED Flex In & Out.

Questo nuovo display, presentato durante l’evento tecnologico, offre la possibilità di piegare completamente il telefono in entrambe le direzioni. In questo modo è possibile l’utilizzo dello schermo da 6,7 pollici anche con il dispositivo chiuso. Questa flessibilità a 360 gradi elimina la necessità di una protezione aggiuntiva per lo schermo, rendendo il telefono non solo più sottile ma anche dotato di nuove funzionalità.

Quando piegato, il dispositivo presenta un lato leggermente più corto per evitare di coprire la fotocamera. Mentre il lato più grande, consente la visualizzazione di varie icone nel menu delle impostazioni rapide, i controlli multimediali e l’indicazione dell’ora e della carica della batteria.

La nuova serie Samsung Galaxy Z Flip: Una flessibilità a 360 gradi

Questo design innovativo potrebbe rendere il Galaxy Z Flip più funzionale e al tempo stesso più resistente.

Nonostante le promettenti caratteristiche, sorgono alcune preoccupazioni riguardo alla durabilità del nuovo display. Samsung Display ha però affrontato tali preoccupazioni dimostrando test di resistenza al loro stand, piegando il prototipo a temperature estreme e testando la sua capacità di resistere a urti.

Anche se il Flex In & Out Flip resta al momento un prototipo, questo concept offre uno sguardo entusiasmante sul futuro dei dispositivi flessibili. Suggerendo che presto potremmo vedere telefoni pieghevoli che si adattano in modo unico alle nostre esigenze quotidiane.