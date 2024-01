Adatto per case di grandi dimensioni, Netgear Orbi WiFi 6E rappresenta a tutti gli effetti l’evoluzione delle generazioni precedenti di uno dei prodotti più amati dal pubblico del brand. Il modello recensito è un sistema WiFi mesh, ovvero un prodotto il cui compito è quello di creare una rete WiFi ad alta velocità, grazie all’interconnessione tra le varie componenti incluse direttamente in confezione. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prezzo premium, ricordiamo infatti che il set in nostro possesso da 1 router e 2 satelliti ha un listino di 1899 euro, lo ritroviamo sin da subito anche nel design vero e proprio. Dal primo impatto il prodotto appare essere di alta qualità, con una base argentata, ed una finitura superiore in plastica lucida di colorazione nera (la nostra è la black edition, ma esiste anche bianco), atta a conferire nell’insieme un’estetica sicuramente accattivante, moderna ed elegante.

La forma ricorda vagamente il cilindro, con una base più larga a stringersi leggermente verso la parte superiore, raggiungendo comunque un’altezza di circa 27 centimetri ed una larghezza (alla base) di 19,05 centimetri. Sul mercato si possono trovare diverse varianti dello stesso prodotto, queste differiscono dal numero di satelliti inclusi: la versione base (la nostra) prevede un router e satelliti, oppure è possibile optare per router + 3 satelliti (a 2399 euro), per finire con router + 4 satelliti (a 2999 euro). Non cambiano prestazioni o quant’altro, solo il numero di componenti effettivamente incluse.

Distinguere il router dal satellite, una volta aperta la confezione, è molto più facile di quanto immaginiate, poiché da un primo impatto estetico sembrerebbero uguali identici, ciò che cambia sono i connettori integrati nella parte posteriore. Il router, ovvero il componente da collegare fisicamente alla rete di casa, presenterà una porta 10 gigabit WAN, affiancata da 1 porta Ethernet da 2,5 gigabit e 3 porte ethernet gigabit. Per quanto riguarda il satellite, invece, ciò che manca è proprio la WAN, in quanto sono presenti ethernet da 2,5GB e le 3 ethernet gigabit di cui sopra (attraverso la WAN, quindi, si fornirà il collegamento telefonico al router stesso).

Collegamento

Installare il Netgear Orbi WiFi 6E è davvero alla portata di tutti, non sono necessarie operazioni particolari, o conoscenze tali da richiedere un’esperienza superiore al normale, tutti possono raggiungere gli stessi risultati. Una volta aperta la confezione, troverete ad attendervi le componenti incluse nel vostro kit (riconoscibili nel modo appena indicato), il manuale d’istruzioni ed i relativi cavi di collegamento, sia alla presa a muro che alla rete.

La prima cosa da fare è collegare il router alla rete telefonica, per poi individuare il corretto posizionamento dei satelliti all’interno dell’abitazione. Valutate attentamente di posizionarli in modo corretto, cosicché possano potenziare al massimo il segnale telefonico, raggiungendo le aree più remote. Fatto questo, collegateli alla presa a muro ed attendete la configurazione del router. Nel momento in cui la rete sarà effettivamente stata creata, il pairing dei satelliti è velocissimo, poiché basta premere il pulsante “Sincronizza” nella parte posteriore, per vedere illuminare il LED blu anteriore, così da testimoniare l’effettivo collegamento tra le parti. Gli utenti che inizialmente non fossero sicuri del numero di satelliti adatti per la propria abitazione, possono comunque acquistarne a parte, al prezzo di 749 euro l’uno, così da aggiungerli eventualmente di volta in volta.

Tutta la configurazione può essere completata anche semplicemente con l’applicazione mobile, che il consumatore finale può liberamente scaricare dai vari store online, sia per Android che per iOS, ovviamente a titolo completamente gratuito, così da velocizzare e facilitare ancora di più l’operazione.

Hardware e Specifiche

Netgear Orbi WiFi 6E (sigla RBKE963) è un sistema WiFi mesh con tecnologia WiFi 6E quad-band, il primo al mondo che permette di raggiungere una velocità, senza interferenze, di 10,8 Gbps. Ciò permette al consumatore finale di collegare fino a 200 dispositivi in contemporanea, ed avere ugualmente la certezza di godere di una connessione stabile, fluida e senza rallentamenti degni di nota, anche in termini di gaming con latenza ridottissima. Il plus è rappresentato dalla tecnologia Orbi Quad-Band, soluzione che va a sfruttare una banda WiFi dedicata, utile per collegare direttamente i satelliti con il router, così da mantenere una velocità superiore al gigabit in ogni area della casa. Oltretutto, Netgear Orbi WiFi 6E crea una rete WiFi tri-band, ovvero i dispositivi si potranno collegare a 2,4GHz, 5 GHz e 6GHz; quest’ultima frequenza appartiene alla più nuova generazione, con una gestione ancora migliore della banda.

Il set in nostro possesso, composto da router + 2 satelliti, permette di coprire circa 600 metri quadrati di superficie, adatto più che altro per utenti che hanno a disposizione molto spazio, grazie anche alla sua piena compatibilità con qualsiasi operatore telefonico in commercio (a prescindere dall’abbonamento, sia con fibra, ADSL o VDSL). Coloro che sceglieranno di acquistarlo, avranno 30 giorni di abbonamento gratuito incluso al servizio Netgear Armor, per la protezione da virus e malware di vario genere.

Applicazione mobile e desktop

1 su 6

Tutto questo sarebbe praticamente inutile senza poter godere della giusta personalizzazione, il sistema vuole essere adatto a tutti gli utenti, di conseguenza abbiamo da un lato la piena possibilità di utilizzo da parte di chi lo desidera plug&play, basta collegare tutto in pochi minuti, senza dover settare le varie impostazioni. Dall’altro, invece, approfondendo la conoscenza dell’app mobile, oppure della corrispettiva pagina desktop, l’utente può cucirsi l’esperienza addosso, in modo direttamente proporzionale alle proprie esigenze. L’applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS, gode di una interfaccia grafica molto pulita e moderna, con colori sgargianti e tutti i menù organizzati alla perfezione, oltre che intuitivi e facili da raggiungere. La prima cosa che notiamo è la possibilità di creare una rete WiFi guest, in tal modo non sarà strettamente necessario fornire le credenziali di accesso a qualsiasi utente vorrà collegare alla vostra rete.

1 su 5

Tra le varie schermate incrociamo la possibilità di conoscere nel dettaglio tutti i device collegati alla rete, scoprendone la velocità di connessione, l’indirizzo IP ed indirettamente andare a proteggere il device dalle minacce internet con Bitdefender (oppure assegnarli un profilo dedicato). Il parental control non manca, così da essere sicuri che i vostri bambini non si possano collegare a siti che potrebbero danneggiarli, o indirettamente controllarne la fruizione della rete internet in determinati orari. In fase di configurazione, per una maggiore personalizzazione, è possibile assegnare un SSID differente alla propria rete WiFi, oppure cambiare anche la WPA.

1 su 7

Tutte queste modifiche possono essere completate senza problemi tramite la pagina dedicata, facilmente raggiungibile con qualsiasi browser, tramite il quale l’utente può anche scegliere di abilitare una banda piuttosto che l’altra, impostare il canale di collegamento, assegnare un indirizzo IP internet (che possa essere statico o dinamico), aggiornare il router, oppure ancora più semplicemente apportare modifiche alla WAN ed aggiungere nuovi satelliti alla propria rete.

1 su 21

Come avete potuto voi stessi vedere dalle immagini, tutte le procedure ed i menù sono facilmente organizzati con altrettante spiegazioni che accompagnano passo-passo gli utenti meno esperti. Alla base del servizio web o via app, troviamo comunque la possibilità di conoscere lo stato attuale della rete, capire quindi se la connessione è attiva, quale sia la velocità (effettuando di conseguenza uno speedtest by Ookla), per poi andare effettivamente a modulare il servizio in base alle proprie necessità, come ad esempio limitando l’accesso alla rete da parte di determinati dispositivi, programmare l’accensione/spegnimento del router in modo automatico, e moltissimo altro ancora.

Netgear Orbi WiFi 6E – conclusioni

1 su 25

In conclusione Netgear Orbi WiFi 6E può davvero rappresentare la soluzione definitiva per gli utenti che necessitano di una rete WiFi mesh stabile su larga scala, e che oltretutto vogliono raggiungere velocità di connessione decisamente superiori al normale, andando a collegare anche un numero elevato di dispositivi in contemporanea e godendo di una buona possibilità di personalizzazione. Questo è il brevissimo riassunto di un prodotto completo sotto molteplici punti di vista, che batte e distrugge a mani basse la semplice accoppiata router + WiFi extender, sicuramente più economica; il problema di quest’ultima sta proprio nella decadenza e nella dispersione del segnale di rete, che porta di conseguenza ad un calo importante della velocità di connessione. Tutto ciò non accade con Netgear Orbi WiFi 6E, sia per la tipologia del prodotto, ma anche per la tecnologia di ultima generazione integrata al suo interno.

Tra i tanti aspetti positivi campeggia sicuramente uno negativo: il prezzo. E’ indubbio che la qualità si paghi, ma d’altro canto pensare che il nostro set abbia un costo di 1899 euro di listino, ricordiamo essere composto da un router e due satelliti, va indubbiamente a limitare moltissimo l’accessibilità da parte degli utenti. Netgear Orbi WiFi 6E è a tutti gli effetti un sistema WiFi mesh top di gamma, che come tale richiede da parte dell’utente finale un esborso non da poco per il suo acquisto, ma restituisce prestazioni che al momento attuale praticamente nessun altro sembra essere in grado di offrire: in termini di potenza del segnale, personalizzazione, diffusione, estensibilità e modularità della rete, per finire appunto con la sua estrema semplicità di utilizzo, non è da dimenticare che può tranquillamente essere considerato alla stessa stregua di un plug&play, adatto anche per gli utenti meno esperti in assoluto.

Prezzo e disponibilità

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6E Quad Band RBKE963B è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 1.699,99 €. Questo rappresenta un risparmio del 11% rispetto al prezzo consigliato di 1.899,99 €. Inoltre, è importante notare che tutti i prezzi includono l’IVA e che è possibile usufruire di resi gratuiti.