TerraMaster lancia il potente NAS a 4 vani F4-424 Pro, stabilendo un nuovo standard per i NAS di fascia alta. Questo modello rappresenta un’evoluzione della serie 423, incorporando l’innovativo processore Intel Alder Lake N95 di 12ª generazione, 8GB di memoria DDR5, doppie porte di rete da 2.5GB, slot M.2 NVMe e interfacce USB Type-C e Type A. Rispetto alla generazione precedente, il F4-424 Pro offre un incremento prestazionale del 40%.

La versione Pro del 424, progettata per rispondere alle esigenze di utenti individuali e aziendali che richiedono prestazioni superiori, è dotata di un processore Intel Core i3 e fino a 32GB di memoria DDR5. La serie 424 sarà equipaggiata con il nuovo sistema operativo TOS 5.1, aggiornabile in futuro al TerraMaster TOS 6.

Il F4-424 Pro si distingue per le sue caratteristiche di punta, tra cui un processore Core i3 8-core 8-thread a 3.8GHz (turbo), una GPU UHD integrata a 1.25GHz, 32GB di memoria DDR5 a 4800MHz, doppie porte Ethernet da 2.5G e slot dual M.2 NVMe. Questo NAS è ideale per piccole e medie imprese, offrendo un’esperienza di risposta delle applicazioni più rapida, con miglioramenti significativi in termini di velocità di caricamento delle applicazioni, recupero di file e foto, velocità di risposta del database e tempo di risposta PHP per le pagine web.

La serie 424 si distingue anche per la sua elevata velocità di trasmissione, grazie alle sue interfacce dual 2.5 GbE e USB 3.2 Gen2 10Gbps. Il sistema TOS integrato supporta applicazioni virtualizzate come VirtualBox e Docker, fornendo soluzioni di backup avanzate e un’installazione semplificata degli SSD M.2.

Il F4-424 Pro, oltre a offrire prestazioni elevate, si caratterizza anche per la riduzione del rumore rispetto alle generazioni precedenti, con un livello di rumore in modalità standby di soli 21dB(A). La serie 424 include anche i modelli F2-424 e F4-424, ideali per utenti domestici, piccoli uffici e piccole imprese.

Disponibile negli Stati Uniti e in alcuni mercati europei, il F4-424 Pro e il F4-424 saranno presto disponibili anche in altri mercati. Maggiori informazioni disponibili attraverso la pagina ufficiale.

Nessun prodotto trovato.