Iliad ha l'offerta migliore del 2024, ci sono 180 GB e un REGALO

Sono ormai due mesi che è disponibile sul sito ufficiale di Iliad l’offerta Flash 180. Tale soluzione è importante perché mette in difficoltà gli altri gestori, soprattutto per prezzo e contenuti.

Vi state chiedendo giustamente cosa ci sia all’interno di questa promozione mobile e noi vi rispondiamo con un semplice “tutto“. Iliad, come di suo solito, non lesina sui contenuti e lo dimostra con questa Flash 180. Si tratta dell’offerta solita che il gestore lancia e che durerà solo per un certo periodo di tempo.

Iliad, la promo migliore del momento costa solo 9,99 € al mese per sempre

Al suo interno ecco che tutti possono trovare minuti senza limiti verso qualsiasi qualsiasi gestore e messaggi senza limiti. Il pezzo forte però riguarda la navigazione Internet come sempre, siccome ci sono 180 giga in 5G. Il prezzo mensile consiste in soli 9,99 € per sempre, senza cambiamenti in corso d’opera. Per quanto riguarda il costo di attivazione, bisognerà pagare lo stesso prezzo solo la prima volta, mentre per quanto riguarda il 5G, non ci sono costi aggiuntivi da pagare.

Ricordiamo poi che si possono sottoscrivere anche delle eSIM, soluzioni molto vantaggiosa per diversi aspetti. Innanzitutto non bisognerà aspettare che arrivi la scheda, avendo peraltro dei tempi di portabilità molto inferiori. In secondo luogo, non avrete problemi: non potrete perderla e potrete semplicemente installarla direttamente dalle impostazioni.

L’offerta vale per tutti gli utenti, senza alcun gestore escluso. Ricordiamo che si tratta di un’offerta valida per avere anche lo sconto sulle promo fisse con fibra ottica di Iliad. Il conto alla rovescia è ancora attivo, mancano circa tre giorni alla fine della promozione.