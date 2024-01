Le compagnie telefoniche, in particolare all’interno dei loro punti vendita distribuiti in tutto il territorio italiano, hanno spesso l’abitudine di offrire dispositivi di marche rinomate, stabilendo accordi che offrono ai clienti offerte speciali. Questi vantaggi possono includere la possibilità di acquistare i dispositivi a rate, spesso con piani di pagamento convenienti, o l’inclusione di extra. Un esempio recente di questa pratica è la nuova proposta di TIM, che riguarda l’avvio dei preordini per i nuovi dispositivi Samsung Galaxy S24 che saranno rilasciati nel corso dell’anno.

TIM apre i preordini per il nuovo Galaxy S24

I dispositivi in questione, i nuovi cellulari Samsung della serie Galaxy S24, includono tre versioni: S24, S24+ e S24 Ultra. Il preordine è aperto a coloro che hanno un contratto attivo con TIM, sottoscritto in concomitanza con un’offerta di rete mobile. Per effettuare il preordine, è sufficiente fornire il proprio numero di telefono sulla pagina web dedicata entro il 16 gennaio.

Un aspetto interessante di questo preordine è l’omaggio previsto per i clienti. In particolare, coloro che partecipano al preordine avranno la possibilità di ricevere gratuitamente gli auricolari wireless Galaxy Buds FE a partire dal 18 gennaio. Questa promozione esclusiva è accessibile attraverso la pagina web dedicata al preordine.

Parlando dei dettagli dell’acquisto effettivo, i nuovi dispositivi Samsung saranno disponibili per l’acquisto nei negozi TIM o tramite l’area personale di MyTIM. L’unico metodo di pagamento accettato è il sistema di finanziamento chiamato TIMFin. Questo sistema è una piattaforma di erogazione di credito al consumo, sviluppata attraverso una joint-venture tra Santander Consumer Bank e TIM. TIMFin è dedicato a fornire finanziamenti agevolati agli utenti della compagnia telefonica italiana.

L’attivazione di TIMFin è gratuita, soggetta a un processo di approvazione che richiede la lettura attenta del contratto di sottoscrizione. Questo tipo di finanziamento era già disponibile per l’acquisto di altri dispositivi, come la PS5. È importante notare che in caso di interruzione del contratto con TIM, l’utente potrebbe essere tenuto a pagare le rate residue o la rata finale, con gli interessi applicati. Pertanto, è consigliabile valutare attentamente la decisione di annullare contratti o offerte con TIM per evitare spese inattese.